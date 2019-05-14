رياضة | الزمالك يغرم بهاء مجدي 300 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يغرم بهاء مجدي 300 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على بهاء مجدي الظهير الأيسر بقيمة 300 ألف جنيه بعد طرده في مباراة الداخلية يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن بهاء مجدي أخطأ في البداية بالحصول على إنذار بدون داعي بعد المشادة بينه وبين لاعب الداخلية قبل أن يحصل على إنذار ثاني بعدها.

وتعرض مجدي للطرد قبل نهاية اللقاء واحتساب ضربة جزاء على المالك بعد عرقلته للاعب الداخلية.