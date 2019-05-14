رياضة | هيريرا :سولسكاير الأنسب لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيريرا :سولسكاير الأنسب لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإسباني أندير هيريرا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بالنرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق وأكد أنه المدرب الأنسب للفريق.

وقال هيريرا في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس:" أنا أؤمن حقًا بسولسكاير وكاريك ولكنني أعتقد أن مهمة يونايتد المقبلة ستكون صعبة، هذا هو رأيي كمشجع".

وأضاف: "أقول ذلك الأمر لأنني أعرف النادي في هذه اللحظة، يونايتد يحتاج إلى وقت لأن سولسكاير لن يغير الأمور منذ اليوم الأول، النادي يحتاج إلى الدعم والثقة والوقت".

وتابع:" الشيء الوحيد الذي أطلبه من الجماهير وإدارة يونايتد هو منح الوقت لسولسكاير لأن الأمر ليس سهلًا، ولكن سولسكاير هو الشخص المناسب، هو أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

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وأردف قائلا : "الكل يحب سولسكاير في غرف الملابس ويريدون القتال من أجله، عندما تجد أن اللاعبون يساندونك ويقاتلون من أجلك كمدرب، فإن هناك جزءً كبيرًا من المهمة تم إنجازه".

واستطرد قائلا : "إذا كنت شخصًا جيدًا ومخلًا مع الجماهير واللاعبين فإن الأمر سوف ينجح عاجلًا أم أجلًا، سولسكاير هو الشخص المناسب بسبب معرفته ولأنه رجل عظيم، كنت أريد الفوز بالدوري".

وواصل: "يونايتد هو أكبر وأعظم ناد في إنجلترا، كان حلمي الفوز بالدوري ولكن لم يحدث ذلك، حاولت بذل قصارى جهدي في كل مرة شاركت فيها مع الفريق، أمضيت 5 مواسم هنا".

واختتم هيريرا تصريحاته قائلاً : "لم تكن أفضل 5 مواسم في تاريخ النادي ولكنني توجت بأربعة بطولات وخسرت في النهائي مرتين، توجنا ببعض الألقاب في مواسم النادي السيئة وهو ما يعكس حجم يونايتد الكبير".