رياضة | تدريبات الأهلي تشهد عودة عمر السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات الأهلي تشهد عودة عمر السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عودة الدولي السوري عمر السومة للمشاركة من جديد مع الفريق.

وكان المهاجم السوري قد تعرض للإصابة أمام نادي السد القطري، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعافي السومة بشكل كامل من الإصابة ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام الاتفاق، ضمن إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على أمل الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 52 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث.