رياضة | الدرندلي: تركي آل الشيخ صافحني بمنتهي الود والاحترام.. والبعض يضخم الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدرندلي: تركي آل الشيخ صافحني بمنتهي الود والاحترام.. والبعض يضخم الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، على صورته مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي بيراميدز.

وأكد أنه تواجد بالأمس مع الإعلامي عمرو أديب والمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بدعوة من الأول وزوجته الإعلامية لميس الحديدي على السحور.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة الأهلي:"بمجرد دخولي كان عمرو أديب جالس في أول ترابيزة وصافحته وكان تركي آل الشيخ جالس معه وصافحني هو الآخر بمنتهى الود والترحيب".

Advertisements

وأوضح أمين الصندوق "عمرو أديب مازحني وقال أنتوا بتسلموا على بعض وكان رد تركي عليه، أن خالد شخص محترم ولا توجد مشكلة معه على الإطلاق".

وتابع "عمرو أديب طلب مني الجلوس معهما وإلتقاط صورة والموضوع لم يتسغرق سوى دقيقتين والمستشار تركي كان يستعد لمغادرة المكان خلال دخولي من الأساس".

وأتم الدرندلي"دعوة السحور كان بها العديد من الشخصيات العامة على كافة المستويات وأي شخص مكاني لقام بهذا التصرف ومصافحة المستشار تركي وإلتقاط صورة ، لم أقلل من قيمة الأهلي أو إهانته وهذا الكلام يقال إذا كان لم يحسن استقبالي لكن للأسف هناك بعض الأشخاص يحبوا أن يصطادوا في الماء العكر ويضخموا الأمور".