رياضة | إنتر ميلان يرد على الاهتمام بكونتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرد على الاهتمام بكونتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان اهتمام النادي بالتعاقد مع أنطونيو كونتي خلفا للوتشيانو سباليتي عقب الفوز على كييفو بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي ونقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي :" الأخبار التي تتحدث عن استغناء إنتر ميلان عن خدمات سباليتي باتت مزعجة خاصة أنها انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الماضية".

وأضاف : " الإدارة وضعت هدف محدد أمام المدير الفني وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وهو يقوم بعمله بأفضل طريقة والفريق يسير بشكل جيد في سعيه لتحقيق هذا الهدف المنشود".

واختتم ماروتا تصريحاته قائلاً :" هذه الأخبار ليست مزعزعة لاستقرار النادي لكنها تخلق اضطرابات في الإدارة".