رياضة | لاسارتي يجتمع بنجوم الأهلي قبل انطلاق المران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع بنجوم الأهلي قبل انطلاق المران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الاثنين.

وحرص لاسارتي على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة قبل لقاء إنبي في الدوري وكذلك أبرز النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة الماضية أمام سموحة.

ويستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت. وذلك، ضمن منافسات بطولة الدوري.