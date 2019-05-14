رياضة | راكيتيتش على رادار مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش على رادار مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة صن البريطانية بأن مانشستر اليونايتد يحتاج للتعاقد مع لاعب وسط ذو خبرة تحسبًا لرحيل أندير هيريرا نجم وسط الفريق عن الأولد ترافورد نهاية الموسم الجاري إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد وضع عينه على راكيتيتش منذ تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج نجم آياكس الهولندي.