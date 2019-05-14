اونلاين | kora star - منافس الزمالك| بث مباشر مباراة نهضة بركان والوداد اليوم الثلاثاء 14-05-2019 الدوري المغربي.. منافس الزمالك

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kora star - منافس الزمالك| بث مباشر مباراة نهضة بركان والوداد اليوم الثلاثاء 14-05-2019 الدوري المغربي.. منافس الزمالك

مشاهدة مباراة الوداد ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت حصري اليوم ويدخل الوداد وعلى أمل أن يستعيد لقب الدوري وجدير أن الوداد الرياضي يحتل المركز الأول في المركز برصيد 54 نقطة، ويأتي نادي الرجاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، أما المستضيف نادي نهضة بركان يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة، اللقاء سيكون صعب على نادي الوداد من أجل حسم لقب الدوري المغربي ويتبقى أقل من أربع جولات على حسم الدوري ويبتعد الوداد عن صاحب المركز الثاني بنقطتين .

kora star - منافس الزمالك| بث مباشر مباراة نهضة بركان والوداد اليوم الثلاثاء 14-05-2019 الدوري المغربي.. منافس الزمالك

بطاقة مباراة نهضة بركان Vs الوداد الرياضي

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