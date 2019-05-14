اونلاين | tv bein مشاهدة مباراة الوداد ونهضة بركان بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-05-2019 الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر tv bein مشاهدة مباراة الوداد ونهضة بركان بث مباشر اليوم الثلاثاء 14-05-2019 الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط بث مباشر مباراة الوداد الرياض ونهضة بركان اون لاين يوتيوب بدون تقطيع يستضيف نادي نهضة بركان نظيرة المغربي الوداد الرياضي صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من عمر مسابقة الدوري المغربي، وسوف تقام المباراة علي أرضية الملعب البلدي لبركان، ويدخل الوداد المغربي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد أن تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي صن داونز الجنوب أفريقي .

مشاهدة مباراة الوداد ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت حصري اليوم ويدخل الوداد وعلى أمل أن يستعيد لقب الدوري وجدير أن الوداد الرياضي يحتل المركز الأول في المركز برصيد 54 نقطة، ويأتي نادي الرجاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، أما المستضيف نادي نهضة بركان يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة، اللقاء سيكون صعب على نادي الوداد من أجل حسم لقب الدوري المغربي ويتبقى أقل من أربع جولات على حسم الدوري ويبتعد الوداد عن صاحب المركز الثاني بنقطتين .

بطاقة مباراة نهضة بركان Vs الوداد الرياضي

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