تركي آل شيخ يدافع عن خالد الدرندلي بعد غضب الجماهير الأهلاوية

نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جريدة المصري اليوم بعنوان "صورة الدرندلي وآل شيخ تثير غضب جماهير الأهلي " .

وعلق ال شيخ عبر صفحته قائلاً: "الدرندلي انسان محترم ومحب للكيان الي بينتمي ليه وملتزم بمبادئة ... وبيعمل الي بيعمله في العلن ... لكن الدور على الي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة ... وانا بقصد ثلاثة بكل وضوح ... اما غيرهم بقى مش في القصة اساساً ومبلمهمش لما يدخلو نفسهم فيها لنهم مغيبين عن الحقيقة"



يذكر أن تركي آل الشيخ نشر صورة بالأمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمعه بكل من خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، والإعلامي عمرو أديب، أثناء اجتماعهم في خيمة رمضانية.

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