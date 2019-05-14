الامارات | الوصل يكشف عن منتجات «يلو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يكشف عن منتجات «يلو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة الوصل لكرة القدم عن المنتجات الخاصة بالعلامة التجارية الجديدة، التي أطلقت عليها الشركة اسم «يلو»، حسبما ذكرت، أمس، على حسابها في «تويتر»، وتحمل شعار «ارتدِ.. العب.. اربح». وأوضحت أن فرق النادي سترتديها الموسم المقبل، وسيتم توفيرها للجمهور في المتجر الرسمي للنادي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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