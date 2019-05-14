الامارات | العين يغري مهاجم الهلال إدواردو بـ3 ملايين يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يغري مهاجم الهلال إدواردو بـ3 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحفية الجزيرة السعودية أن وكيل أعمال مهاجم فريق الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو سيقدم خلال الأيام المقبلة العرض الذي وصل لموكله من إدارة نادي العين والمقدر بثلاثة ملايين يورو لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب الذي يرتبط مع فريقه السعودي لعام آخر.
ويعاني إدواردو في الظهور بمستوى قوي الموسم الحالي منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي، إذ تجاهله المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بينما أشركه المدرب السابق زوران ماميتش في غير مركزه.
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