الامارات | إيناس بوبكري: «ناس» طمأنتني قبل المشاركة في تصفيات طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس بوبكري: «ناس» طمأنتني قبل المشاركة في تصفيات طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لاعبة المبارزة التونسية، إيناس بوبكري، أنها أصرت على المشاركة في مسابقة المبارزة ضمن دورة ند الشبا الرياضية، رغم إجرائها عملية جراحية في الركبة، مشيرة إلى أنها باتت جاهزة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقالت البطلة التونسية، الفائزة ببرونزية أولمبياد ريودي جانيرو 2016، لـ«الإمارات اليوم»، إنها كانت في مرحلة التأهيل بعد العملية الجراحية، لكنها أصرت على المشاركة في دورة ند الشبا، موضحة: «شاركت في نسخة 2017، بينما منعتني ظروف خاصة من الحضور للمشاركة في العام الماضي، وهو ما كاد أن يتكرر في النسخة الحالية، خصوصاً أنني أجريت عملية جراحية في الركبة، وكنت في مرحلة التأهيل».

وأضافت: «عندما شعرت بأنني قادرة على العودة إلى اللعب، أجريت اختباراً طبياً، وحصلت على الضوء الأخضر بإمكانية مشاركتي في المنافسات، خصوصاً أنني كنت حريصة على العودة إلى دبي مرة أخرى، بعدما أعجبتني فكرة إقامة بطولة للمبارزة في شهر رمضان المبارك، في أجواء عربية رائعة».

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وأوضحت: «عندما شاركت للمرة الأولى كان الأمر بالنسبة لي جديداً، أن أخوض بطولة للمبارزة في شهر رمضان، لكن عندما حضرت إلى دبي، وجدت أجواء خيالية، من ناحية التنظيم تضاهي البطولات الكبيرة، وليس كما تعودنا بشأن البطولات الرمضانية التي يغلب عليها الطابع الودي، ولكن قوة المنافسات التي شاهدتها في دورة ند الشبا، جعلتني أضعها دوماً ضمن حساباتي، لذلك كنت حريصة جداً على المشاركة في النسخة الحالية، وتعويض غيابي في العام الماضي، وتأكدت وجهة نظري بعد المشاركة، حيث إنني أدين بالفضل لند الشبا في تجهيزي لتصفيات طوكيو».

وأشادت بوبكري بمستوى المنافسات في ند الشبا، وقالت: «استفدت كثيراً من المشاركة في النسخة الحالية، خصوصاً أنها شهدت مشاركة مجموعة من بطلات العالم وإفريقيا وآسيا، وكانت دورة ند الشبا بمثابة رسالة اطمئنان لي شخصياً بقدرتي على السفر إلى الصين، وخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020».

وتابعت: «فكرة دورة ند الشبا بشكل عام رائعة جداً، ووصولها إلى نسختها السابعة دليل على النجاح الكبير الذي حققته في النسخ السابقة، خصوصاً أنه في كل نسخة نشاهد فكرة جديدة، وإضافة ألعاب أخرى، وباتت الدورة تزهو من عام إلى آخر، من ناحية التنظيم، وعدد المشاركين، والأمر نفسه بالنسبة لمنافسات المبارزة، التي شهدت مستويات عالية، وتحكيماً جيداً جداً».