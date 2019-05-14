الامارات | الشارقة و«أند ون» في نهائي السلة 3×3

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة و«أند ون» في نهائي السلة 3×3 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفريق «أند ون» للمباراة النهائية لبطولة كرة السلة 3×3 للسيدات، التي تقام غداً بملاعب حي دبي للتصميم، بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق سوس إيسترن تيم 14-6، فيما تأهل فريق «أند ون» بعد فوزه على فريق شيفروليه 15-7، فيما تأهل فريق بروكلين نتس للمباراة النهائية لمسابقة الناشئات، بعد فوزه على هوبرز 3-2، ليلتقي مع فريق كواترو بليرز، الذي نجح في الفوز على فريق جام 6-4. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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