الامارات | حفل «المحترفين» 17 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل «المحترفين» 17 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم لجنة دوري المحترفين عند الساعة 10:15 من مساء 17 الجاري، في قاعة الجوهرة بمركز المؤتمرات بمدينة جميرا في دبي، حفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي لأفضل اللاعبين والمدربين والإداريين نجوم الموسم.

وتقيم اللجنة حفل توزيع جوائزها كل موسم، لتحفيز المتميزين على تقديم مزيد من العطاء والارتقاء بدوري الخليج العربي.