الامارات | 4 مباريات في سلة الكراسي المتحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في سلة الكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري، اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، يومها الثاني بإقامة أربع مباريات، يلتقي خلالها فريق صحة دبي مع هيئة الطرق والنيابة العامة مع البستان، ضمن المجموعة الثانية فيما يلتقي الأنصاري للصرافة مع دبي لأصحاب الهمم وبلدية دبي مع دناتا، لحساب المجموعة الأولى.

ويلتقي، غداً الأربعاء، دبي لأصحاب الهمم مع دناتا وبلدية دبي مع ديوا، ضمن المجموعة الأولى، وهيئة الطرق مع البستان، والنيابة العامة مع دبي لخدمات الإسعاف.