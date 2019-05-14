شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس مرشح للعودة إلى الملاعب الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن مدرب الوصل السابق، البرازيلي سيرجيو فارياس، مرشح للعودة إلى التدريب دوري الخليج العربي في الموسم المقبل. وقال إن وجهة فارياس ستكون أحد الناديين الصاعدين حديثاً من الدرجة الأولى إلى المحترفين خورفكان أو حتا، وأنه تم تقديم عرض التعاقد معه، على أن يقوم بدراسته لاحقاً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فارياس مرشح للعودة إلى الملاعب الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.