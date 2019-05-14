الامارات | انطلاق بطولة «وحش البيس والفيفا» بمشاركة 190 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «وحش البيس والفيفا» بمشاركة 190 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بطولة البلاي ستيشن وحش البيس والفيفا، التي تستضيفها قاعة استاد هزاع بن زايد، بمشاركة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع، وتقام البطولة في نسختها الخامسة تحت شعار «التسامح منهج حياة» بمشاركة 100 لاعب في لعبة الفيفا، و50 لاعباً في لعبة وحش البيس، و40 لاعباً من أصحاب الهمم من جمعية الإمارات للصم، وتخلل حفل الافتتاح فقرات تراثية وشعرية تجاوب معها الحضور كثيراً.
وانطلقت البطولة بمباراة استعراضية بين اللاعبين عمر الهاشمي بطل النسخة السابقة وسهيل العامري.
وتُقام البطولة وفقاً لنظام المجموعات والتصفيات المتدرجة من العدد الكلي إلى ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، ثم نهائي البطولة، الذي يتم فيه تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
من جانبه، أكد رئيس البطولة مكي التاج اكتمال تحضيراتهم لانطلاق البطولة، معرباً عن سعادتهم بتشريف الشيخ سعيد بن طحنون بحضور حفل الافتتاح وإطلاقه للبطولة.
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