الامارات | فيلم وثائقي عن لاعب الجزيرة السابق فارفان

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي عن لاعب الجزيرة السابق فارفان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «لا روببليكا» البيروفية، عن ترقب صدور فيلم وثائقي خاص باللاعب جيفرسون فارفان، الذي سبق أن ارتدى قميص الجزيرة عام 2016، ويروي قصة اللاعب الذي نشأ في حي «فيلا لا سالفادور» المتواضع، قبل أن يشق طريقه نحو العالمية، وينجح في ارتداء شعار عدد من الأندية الكبيرة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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