الامارات | فريق سيدات إيلايت يحصد كأس الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات إيلايت يحصد كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق سيدات إيلايت، أول من أمس، منافسات كرة الطائرة، وحصد كأس الدورة الرمضانية الرياضية الـ11، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، بعد تغلبه على فريق أسبيريا مونفيز الإيطالي. وحل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث، حاصداً برونزية الدورة، بعد فوزه على فريق سيدات وايلد كاتس بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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