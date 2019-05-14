شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الزمالك لنهائي الكونفيدرالية بعد ثنائية الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت حالة من الفرحة والسعادة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وتنفس الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس الصعداء بعد الفوز الصعب والثمين على الداخلية بهدفين مقابل هدف واقتناص أغلى ثلاث نقاط هذا الموسم رفع بها الأبيض رصيده إلى النقطة 66 فى المركز الثانى، ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

ولم تكد تنتهى مباراة الداخلية فى الدورى وطى صفحة البطولة المحلية حتى أعلن الجهاز الفنى حالة الطوارئ بالفريق استعدادا لمباراته المصيرية أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى بطولة كأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية المقررة الأحد المقبل بمدينة بركان المغربية.

ووضع «جروس» برنامجا تدريبيا مكثفا خلال الأيام الثلاثة المقبلة قبل السفر إلى المغرب، حيث يسعى المدير الفنى لتجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لأعلى مستوى فنى وبدنى، مؤكدا أن الفريق حقق فوزا ثمينا ومستحقا على فريق عنيد كان يصارع للهروب من الهبوط.

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واستقر الجهاز الفنى بشكل رسمى على الدفع بعمر السعيد كمهاجم أساسى أمام نهضة بركان فى ظل استمرار غياب خالد بوطيب وعدم تماثله للشفاء، حيث يسابق الجهازان الفنى والطبى الزمن من أجل تجهيز بوطيب لمباراة العودة فى القاهرة يوم 26 مايو.

وطالب السويسرى كريستيان جروس بسرعة تجهيز الثنائى خالد بوطيب وحازم إمام للمرحلة المقبلة.. وكان الثنائى قد خاضا تدريبات تأهيلية خلال الفترة الأخيرة للتعافى من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا وحرمتهما من المشاركة مع القلعة البيضاء فى المباريات الماضية.

وفى سياق متصل، استعان «جروس» بحميد أحداد لاستكشاف بطل المغرب، كما عقد «أحداد» جلسات مع زملائه بالفريق فى الساعات الماضية لنقل بعض المعلومات عن فريق نهضة بركان وحذرهم من صعوبة الملعب، الذى يشبه إلى حد كبير ملعب «سوسة» الخاص بالنجم الساحلى التونسى. وأشار «أحداد» إلى أن اللاعبين عنصر الخبرة فى صالح القلعة البيضاء مقارنة بلاعبى نهضة بركان، حيث يوجد فى صفوفهم وجوه شابه، وأوضح النجم المغربى أن تسجيل هدف فى المغرب سيشكل نقطة مهمة لصالح الفريق فى مباراة العودة المقرر لها فى برج العرب بالإسكندرية.

فيما يطير أيمن حافظ، المنسق العام للجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ومحمد بدر المدير المالى لقطاع الكرة غدًا، إلى المغرب لتنظيم حضور البعثة البيضاء ونقل صورة كاملة لهم عن الأوضاع فى المغرب وفندق الإقامة وملعب التدريب، وتقديم تقرير شامل للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق وموقفه من إجراء أى تغيير بهدف زيادة راحة الفريق من كل الجوانب خلال الإقامة.