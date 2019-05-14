التعاون يتمسك بهيلدون موسمين إضافيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، نادي التعاون، أمس تجديد عقد المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، والقادم من الرأس الأخضر هيلدون راموس لمدة موسمين إضافيين، وذلك نظير المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي، بدعم من الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.
وتردد أن صفقة التعاقد الأولى كلفت 1.5 مليون يورو (مليون و250 ألف يورو للاعب، و250 ألف يورو لناديه البرتغالي).
ورغم عدم إعلان نادي التعاون قيمة تعاقده الجديد مع اللاعب، إلا أن سبورتينج البرتغالي سيحظى بنحو 75% من قيمة الانتقال حسب العقد.
وأصدر التعاون بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيه «جددت إدارة النادي عقد اللاعب راموس لموسمين إضافيين، ليستمر لاعبا تعاونيا حتى 2022».
وأضاف البيان «محمد القاسم رئيس النادي وقع العقد مع اللاعب بحضور وكيل أعماله».
من جانبه أعرب هيلدون عن سعادته بتجديد عقده، مؤكدا سعيه لتقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.
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