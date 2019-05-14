المشرط يلاحق الفرج في ألمانيا بعد فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله عبدالعزيز - الرياض

يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج اليوم في ألمانيا، لعملية جراحية للمرة الثانية خلال نحو 3 أشهر، فبعد أن أجرى في 31 يناير الماضي عملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض في مدينة ليون الفرنسية تحت إشراف المستشار الطبي للنادي الطبيب الفرنسي جان مارسيل، يجري عملية أخرى في أسفل عضلات البطن في ألمانيا على يد الطبيبة الألمانية يورك مشرك.

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ويغيب سلمان الفرج عن تشكيلة الهلال منذ ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.

وسبق الفرج في الخضوع إلى مشرط الألمانية يوك مشرك عدد من اللاعبين السعوديين وعادوا للملاعب بعد الاستشفاء، بينهم ياسر القحطاني وياسر المسيلم ونواف العابد وعبدالله الشهيل وأحمد أشرف والبرازيلي ديجاو وأحمد عطيف وتيجالي.

من جانبه قدم الفرج شكره وتقديره لإدارة الهلال على وقفتها إلى جانبه، وتكفلها بعلاجه في إطار تجهيزه للعودة إلى الملاعب بدءا من الموسم المقبل.