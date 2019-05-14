حمدالله يدعو جماهير النصر لليلة الفرح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هداف دوري الأمير محمد بن سلمان حتى قبل الجولة الأخيرة، المغربي عبدالرزاق حمدالله، جماهير ناديه للحضور بكثافة في المباراة الأخيرة أمام الباطن الخميس المقبل، والتي قد تشهد تتويج الفريق حال تحقيقه الفوز.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «جمهور الشمس العالمي، بكم كنا، وبكم سنكون، نريد رؤية 60 ألف مشجع يوم الخميس المقبل إن شاء الله، بإذن الله نفرح جميعا».

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ويتصدر النصر برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام الهلال.

وتجري مباراة النصر والباطن على استاد الملك فهد الدولي، حيث يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا من قبل النصر، أملا في الاحتفال باللقب مع الفريق داخل الملعب، خاصة في ظل تكفل عضو الشرف يوسف القفاري بشراء ما تبقى من تذاكر اللقاء، ليكون الحضور الجماهيري مجانا، بعد أن سبقه عضو الشرف إبراهيم المهيدب بإعلان تكفله بشراء 10 آلاف تذكرة.

ومن المقرر أن توزع التذاكر المجانية عند بوابات الدخول لاستاد الملك فهد الدولي.