الأخضر الشاب يختتم معسكره بملاقاة سلوفينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما اليوم معسكره الإعدادي الحالي بمدينة باد فالترسدورف النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاما المقررة في بولندا، وذلك بمواجهة منتخب سلوفينيا وديا. وأدى الأخضر الشاب تدريباته اليومين الماضيين عقب مواجهة منتخب المكسيك السبت الماضي وديا (1 - 1)، وأجرى حصته على ملعب ثيرمن تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي الذي قسم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت الأولى التي شاركت لمباراة المكسيك مرانا استشفائيا، في حين أدت الثانية تدريبات تكتيكية.



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