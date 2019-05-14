المنشطات تعيد المولد للحواري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في اليوم الثالث لإعلانه من قبل لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، باكتشاف مادة محظورة في عينة لفحص منشطات خضع لها وإيقافه موقتا، استمر لاعب الاتحاد الدولي فهد المولد في مداعبة معشوقته كرة القدم من خلال مشاركته بدورة الأمير عبدالله بن سعد مرتديا شعار فريق كشري أبوطارق الذي خاض لقاءه الثاني ضد فريق المحترفين بقيادة قائد الاتحاد السابق محمد نور، وقائد الهلال والوحدة المعتزل قائد المنتخب السعودي في كأس العالم الأخيرة بروسيا أسامة هوساوي.

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وظهر فهد المولد بروح معنوية جيدة بين زملائه اللاعبين الحاليين والسابقين، وجمهور الدورة ومحبيه الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وخسر كشري أبوطارق الذي قاده المولد في الشوط الثاني بجانب لاعب الرائد سلطان السوادي ولاعب الوحدة السابق كامل المر، ونتيجة اللقاء 2 - 6، حيث لعب بفريق المحترفين بجانب محمد نور وأسامة هوساوي، كامل الموسى وإبراهيم هزازي وخالد الحازمي.

وفي اللقاء الآخر فاز فريق جمعية الرياضيين القدامى على كافي ستيج 10 - 5، وهو الفوز الثاني لفريق الجمعية الذي يقوده إبراهيم سويد كمدرب، فيما يمثله كل من محمد أمين حيدر وحمد المنتشري ومرزوق العتيبي وعلى التركي وسامي شاص، كما يضم الفريق أيضا خالد قهوجي وصالح الصقري ومبروك زايد.