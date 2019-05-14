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جدة - عمرو شويل لاسارتي يعالج أزمة أهدار الفرص في مران الأهلى

خصص مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلى فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا، وذلك خلال المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر النادى بالجزيرة.

وقسم لاسارتي لاعبي الأهلي إلى مجموعات لخوض تدريبات متنوعة لإنهاء الهجمات والتصويب على المرمى.

واستأنف الأهلى تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، أمس الأحد استعدادا لمواجهة انبي في الدوري العام المقرر اقامتها الخميس المقبل.