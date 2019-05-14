شكرا لقرائتكم محمد هلال يقود هجوم دجلة أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد هلال يقود هجوم دجلة أمام بيراميدزأصبح محمد هلال مهاجم دجلة، جاهز لقيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وكان محمد هلال خرج من مواجهة الزمالك الماضية التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية، واستقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى على ضم هلال لقائمة مباراة بيراميدز بعد أن أصبح جاهز عقب البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هلال يقود هجوم دجلة أمام بيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.