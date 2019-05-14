شكرا لقرائتكم محمد هلال يقود هجوم دجلة أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد هلال يقود هجوم دجلة أمام بيراميدز

أصبح محمد هلال مهاجم دجلة، جاهز لقيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان محمد هلال خرج من مواجهة الزمالك الماضية التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية، واستقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى على ضم هلال لقائمة مباراة بيراميدز بعد أن أصبح جاهز عقب البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الفترة الماضية.