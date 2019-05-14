محمد صبحي يبحث الرحيل من الداخلية بعد الهبوط للدرجة الثانية...

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جدة - عمرو شويل محمد صبحي يبحث الرحيل من الداخلية بعد الهبوط للدرجة الثانيةاصبح من المؤكد رحيل الحارس الدولي محمد صبحي عن الداخلية بعد هبوطه رسميا إلى دوري القسم الثاني .
ويفاضل صبحي حاليا بين عدة عروض تلقاها من أندية الممتاز لضمه مطلع الموسم المقبل بعد تقديمه مستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الحالي .
و انتقل الحارس الدولي للداخلية في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري بعد فسخ تعاقده مع مصر المقاصة .
يذكر ان الداخلية يستعد لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالدوري الممتاز بعد رحيل مدربه علاء عبد العال عقب الهبوط رسميا .
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