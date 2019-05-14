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جدة - عمرو شويل الزمالك راحة من التدريبات غدًا قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء. قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء. Advertisements ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي. ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد المقبل في المغرب.

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