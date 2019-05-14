شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل الاستعدادات لمواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي يواصل الاستعدادات لمواجهة الداخلية خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيين مران خفيف عصر اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن التحضيرات لملاقاة الداخلية يوم الجمعة القادم بالأسبوع الــ33 لبطولة الدورى الممتاز. خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيين مران خفيف عصر اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن التحضيرات لملاقاة الداخلية يوم الجمعة القادم بالأسبوع الــ33 لبطولة الدورى الممتاز. المران تخلله تدريبات الجرى خفيف حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات خططية تشمل اللعب من لمسة واحدة بجانب كيفية التحرك فى المساحات الخالية. كما قام الجهاز الفنى بمنح تعليمات خاصة لمجموعة من اللاعبين على هامش المران. وحرص الجهاز الطبى على الاطمئنان على اللاعب عبد الرحمن مجدى الذى اكتفى بالجرى الخفيف حول الملعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل الاستعدادات لمواجهة الداخلية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.