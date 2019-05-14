كليفلاند كافالييرز يعين بيلين مدربا للفريق

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أعلن نادي كليفلاند كافالييرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاثنين تعيين جون بيلين الذي امضى مسيرته التدريبية في بطولة الجامعات الاميركية، مدربا للفريق.

وقال كوبي ألتمان المدير العام لكافالييرز "+المدرب بيلين+ هو الإختيار الصحيح لفريقنا ويتناسب تماما مع ما نريد بناءه، إنه أحد أكثر المدربين خبرة وابداعا وهو مرجع لكرة السلة".

وسيبدأ بيلين (66 عاما) مغامرته الجديدة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين العام المقبل، بعدما أمضى 12 عاما، وتحديدا منذ عام 2007، مدربا لجامعة ميشيغان.

ولم يتمكن بيلين من قيادة فريقه الى لقب دوري الجامعات، ولكن أبرز انجاز له قيادته الى المربع الذهبي "فاينال فور" عامي 2013 و2018.

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ويتضمن سجل أحد أفضل 10 مدربين في تاريخ الجامعات 829 فوزا مقابل 468 هزيمة (نسبة الفوز 63,9 بالمئة)، وهو أنهى 35 موسما منذ 1992 بحصيلة إيجابية.

وتراجع أداء كليفلاند هذا الموسم فاحتل المركز الرابع عشر قبل الاخير في المنطقة الشرقية برصيد 19 فوزا و63 هزيمة.

وخاض كليفلاند نهائي الدوري في المواسم الاربعة الاخيرة وفاز باللقب عام 2016 بقيادة "الملك" ليبرون جيمس الذي انتقل الضيف الماضي الى فريق لوس أنجليس ليكرز.

واقدم كليفلاند على اقالة مدربه تايرون لو الذي يشرف عليه منذ عام 2016 بعد خسارته ست مباريات، واستعان بجهود معاونه لاري درو قبل ان يتم الاستغناء عنه في نهاية الموسم الحالي.