مران خفيف لنجوم الإسماعيلى والاطمئنان على عبد الرحمن مجدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيين مران خفيف عصر اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن التحضيرات لملاقاة الداخلية يوم الجمعة القادم بالأسبوع الــ33 لبطولة الدورى الممتاز. المران تخلله تدريبات الجرى خفيف حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات خططية تشمل اللعب من لمسة واحدة بجانب كيفية التحرك فى المساحات الخالية. Advertisements كما قام الجهاز الفنى بمنح تعليمات خاصة لمجموعة من اللاعبين على هامش المران. وحرص الجهاز الطبى على الاطمئنان على اللاعب عبد الرحمن مجدى الذى اكتفى بالجرى الخفيف حول الملعب.

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