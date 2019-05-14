شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد مباراة نهضة بركان و الوداد قبل مواجهة الزمالك فى نهائي الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروي الأول بنادي نهضة بركان نظيره الوداد ضمن مباريات الجولة 28 عمر البطولة الأكبر هناك. لمشاهدة مباراة نهضة بركان نظيره الوداد إضغط هنا.. Advertisements

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