سوبر كورة.. الأهلى يراقب قمة التشامبيونشيب بسبب صفقات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب مباراة القمة التى ستجمع ناديي أستون فيلا ووست بروميتش فى المباراة التى ستقام بينهما بالملحق الأوروبى مساء غدًا بالملاعب الانجليزية.

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