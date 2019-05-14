شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف مرانه.. والعميد يطالب اللاعبين بالفوز على بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف منذ قليل فريق سموحة تدريباته الجماعية ، عقب انتهاء الراحة القصيرة التي منحها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاعبين ، بعد الخسارة من الأهلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أول امس السبت ، علي ستاد بتروسبورت.

ويستعد سموحة لمواجهة بتروجت يوم 21 من مايو الجاري ، حيث طالب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري بنسيان مباراة الاهلي والتركيز فقط علي المباراة المصيرية المقبلة أمام بتروجت ، مطالباً اللاعبين بالفوز باللقاء الذي يعتبر بمثابة 6 نقاط نظراً لموقف الفريقين في الدوري .

مباراة سموحة وبتروجت ستكون مصيرية للفريقين، إذ يتواجد الأول في المركز 15 برصيد 35 نقطة، ويتواجد الثاني في المركز 16 برصيد 34 نقطة.

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