مدير الكرة بالإسماعيلى يجتمع مع بامبو.. ويتحدث عن مواجهة الداخلية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى اجتماعا مع كريم بامبو جناح الفريق وهدافه على هامش مران الأساسيين مساء اليوم.

ويحرص جهاز الدراويش للتواصل بشكل مستمر مع اللاعبين من أجل حثهم على التألق لاستعادة مسيرة الانتصارات مجددا.

ومن المقرر أن يتم تجهيز البدلاء والناشئين بودية مساء اليوم أمام المصرى على ملعب الأخير.

ويستعد الفريق لملاقاة الداخلية يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس فى إطار منافسات الأسبوع الــ33 للدورى المحلى.

وأكد مدير الكرة بالإسماعيلى أن مواجهة الداخلية لا تعد سهلة كما يتصور البعض بعد هبوطه رسميا لدورى القسم الثانى.

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وأضاف المنياوى :”الفريق المنافس لديه لاعبين يبحثون عن الشهرة والتألق من أجل الاستمرار بالدورى الممتاز وهذا ما يصعب المباراة بالتأكيد”.

واستكمل :”نتطلع لتحقيق اقصى استفادة من هذا الموسم من خلال تجهيز مجموعة من اللاعبين الواعدين والقادرين على إعادة اسم النادى للمكانة المستحقة بين الكبار”.

وواصل مدير الكرة للدراويش: "محمد بيومى لاعب مميز للغاية وهناك غيره من قطاع الناشئين قادرين على التألق مع الفريق الأول وهو ما تظهره المواجهات الودية التى سنعمل على تنظيمها باستمرار خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "لن نعتمد على الناشئين فقط فى الموسم الجديد ستكون هناك عناصر خبرة تسهم فى اعادة الثقل والتوازن للفريق".