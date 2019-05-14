سوبر كورة.. الأهلى يفاوض مدرب النجم الساحلى روجيه لومير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى مفاوضات جادة مع الفرنسى روجيه لومير المدير الفنى لنادى النجم الساحلى لتولى قيادة المارد الحمر خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر حاليًا.

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