شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جروس لتحفيز لاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المديرالفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، تحدث فيها عن أهمية المرحلة المقبلة فى مشوار الفارس الأبيض نحو التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعد تبقي مباراتين فقط على التتويج باللقب.

وحرص جروس على تدعيم لاعبيه معنويًا وتحفيزهم قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، مؤكدًا إنه واثق فى قدرة لاعبيه على تخطى تلك المرحلة، وحصد لقب الكونفدرالية ومن بعده المنافسة بشراسة على لقب الدورى، مطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة لحصد الجهد المبذول فى الفترة الماضية.

وعقب الجلسة أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء الداخلية تدريبات استشفائية في الجيمانيزيوم، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.