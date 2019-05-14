شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن إجراءات قيد اللاعبين الجدد فى موسم 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إجراءات ضم اللاعبين الجدد للأندية للمحترفين فى الموسم الجديد 2019 /2020 . Advertisements وارسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على جميع أندية المحترفين للاطلاع على بنود القيد ،جاءت الإجراءات كالتالى:

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