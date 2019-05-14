شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال جاهز لقيادة هجوم دجلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد هلال مهاجم دجلة، جاهز لقيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان محمد هلال خرج من مواجهة الزمالك الماضية التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية، واستقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى على ضم هلال لقائمة مباراة بيراميدز بعد أن أصبح جاهز عقب البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الفترة الماضية.