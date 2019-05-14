الزمالك يسابق الزمن لتجهيز بوطيب قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الزمن، من أجل تجهيز المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب الأخير بالمغرب.
وواصل بوطيب خوض برنامجه التأهيلى بالكرة، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى تحت إشراف الجهاز الطبى، من أجل التعافي من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة.
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