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لاسارتى يعالج أزمة أهدار الفرص فى مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا، وذلك خلال المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر النادى بالجزيرة.

وقسم لاسارتى لاعبى الأهلى إلى مجموعات لخوض تدريبات متنوعة لإنهاء الهجمات والتصويب على المرمى.

واستأنف الأهلى تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، أمس الأحد استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى العام المقرر إقامتها الخميس المقبل.

 

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