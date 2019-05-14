شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يرحل عن الداخلية بعد هبوطه لدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح من المؤكد رحيل الحارس الدولى محمد صبحى عن الداخلية بعد هبوطه رسميا إلى دورى القسم الثانى. ويفاضل صبحى حاليا بين عدة عروض تلقاها من أندية الممتاز لضمه مطلع الموسم المقبل بعد تقديمه مستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الحالى. Advertisements وانتقل الحارس الدولى للداخلية فى صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجارى بعد فسخ تعاقده مع مصر المقاصة. يذكر أن الداخلية يستعد لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبلة بالدورى الممتاز بعد رحيل مدربه علاء عبد العال عقب الهبوط رسميا.

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