إطلالات زوجة محمد صلاح: كاجوال.. هادئة.. وبدون "ميك أب"

كتب: سحر عزازى

إطلالة محتشمة تتسم بالبساطة، اعتادت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ولاعب ليفربول الإنجليزي، الظهور بها في مناسبات قليلة جمعتها بزوجها وطفلتهما مكة، وفى كل مرة تتسابق العدسات لالتقاط صور لها، وتلاحقها بعض الانتقادات حول مظهرها، باعتبارها زوجة أحد المشاهير، ورغم ذلك لا تزال محتفظة بملابسها البسيطة وإطلالتها الهادئة، كحال غالبية السيدات في مصر، دون استعراض الماركات الشهيرة والقطع الثمينة.

يرى محمد كمال، مصمم الأزياء، أن "ماجي" نموذج للسيدة المصرية البسيطة، التي يمكن أن نراها في الشارع والمصالح الحكومية...