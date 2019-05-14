حسام حسن: أنا لاعب ومشجع أهلاوي والأهلي كبير أفريقيا

كتب البهى عمرو

قال الكابتن حسام حسن؛ مدرب نادي سموحة؛ إن النادي الأهلى نادي كبير ببطولاته، وهو كبير أفريقيا، موضحا أنه لم يوجه أي إساءة لمجلس إدارة الأهلى بعد قيام قلة من الجماهير بتوجيه شتائم له بعد لقاء سموحة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»؛ أن الخلاف الذي حدث ليس لإدارة الأهلى أو فريق الأهلي وجماهير الأهلي الوفية أى علاقة به.

وأشار حسام إلى أنه لاعب ومشجع أهلاوى قبل أى شيء.