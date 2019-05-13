الان تتابع هيئة الرياضة تعلن موعد إطلاق بيع تذاكر WWE Super ShowDown والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق موعد بيع تذاكر عرض WWE Super ShowDown يوم الجمعة 7 يونيو باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وقالت الهيئة عبر حسابه على تويتر، إنه سيتم إطلاق بيع التذاكر يوم الأحد 19 مايو الساعة 7:00 مساءً عبر منصة شارك.

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