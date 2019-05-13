الامارات | العنبري: سيف راشد سيشارك أمام الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: سيف راشد سيشارك أمام الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري مشاركة لاعب الفريق سيف راشد مع الشارقة في مباراته المقبلة أمام الوحدة غدا الاربعاء ضمن الجولة 25 لدوري الخليج العربي، وذلك خلافا لما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن اللاعب سيغيب عن الفريق بداعي حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل في الجولة 24، مشددا على أنه ورغم أن الشارقة سيواجه مهمة صعبة الا أنه قادر على تجاوز عقبة الوحدة.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الإثنين بمقر النادي في الشارقة" اللاعب سيف راشد سيكون متواجدا مع الفريق في المباراة المقبلة في حين تنحصر الغيابات في كل من المحترف الأوزبكي شوكوروف وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور ورغم أن هذه الغيابات تعد مؤثرة الا أن ثقتي كبيرة في العناصر الموجودة بالفريق".

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وتابع "الفريق تجاوز تداعيات الخسارة السابقة أمام الوصل سريعا ويركز حاليا على مباراته المقبلة أمام الوحدة".

ويحتاج الشارقة " 53 نقطة" للفوز على الوحدة في الجولة المقبلة حتي يتوج رسميا بلقب الدوري دون انتظار لما ستسفر عنه مباراته الأخيرة في الدوري أما فريق الإمارات، علما أن شباب الأهلي" 50" نقطة" بات منافسا قويا للشارقة وينتظر تعثره أمام الوحدة في الجولة المقبلة.

وشدد العنبري على أن الوحدة يعد حاليا من أفضل الفرق في الدور الثاني للدوري.



