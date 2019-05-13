شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مفاوضات التجديد مع رمضان صبحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مفاوضات التجديد مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المعار من هيدرسيفلد تاون حتى نهاية الموسم الجارى، ورحب صبحى بالبقاء لفترة جديدة مع القلعة الحمراء، خاصة بعدما استعاد اللاعب جزءا من مستواه الفنى لاسيما بعدما عاد ليشارك بصفة مستمرة فى المباريات، وظهرت بصماته على أداء الفريق حتى اعتلى الأهلى صدارة الدورى الممتاز برصيد 70 نقطة.

Advertisements

ومن المنتظر أن يكلف مسؤولو الأهلى نادر شوقى، وكيل اللاعب، للدخول فى مفاوضات مع ناديه الإنجليزى من أجل تمديد إعارة رمضان صبحى، ومن المنتظر أن تتم المفاوضات بنجاح لاسيما بعدما هبط هيدرسفيلد تاون للقسم الثانى فى إنجلترا.

فيما عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، جلسة مع جونيور أجاى، طالبه بعدم الغضب من عدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق، مؤكدا له أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها، وشرح له أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وسيتواجد فى التشكيل الأساسى فى أقرب وقت ممكن، وطالبه بالاحتفاظ بالتركيز والاجتهاد فى التدريبات.

من جهة أخرى، عكف الجهاز الفنى على مشاهدة العديد من مباريات فريق إنبى من أجل الاستقرار على نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل مواجهة يوم الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وحذر الجهاز الفنى من الثنائى لوكومبى وأحمد رفعت، وشدد الجهاز الفنى على المدافعين بضرورة فرض رقابة لصيقة على الثنائى وإحباط المحاولات الهجومية للمنافس. فيما قام أليخاندرو، مخطط الأحمال، بتجهيز برنامج بدنى خاص للاعبين الذين شاركوا فى مباراة سموحة الأخيره، وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبى التى تقام مساء الخميس المقبل.