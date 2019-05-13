شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يقترب من الانضمام للعظماء الستة بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استطاع أحمد علي، نجم فريق نادي المقاولون العرب، اعتلاء قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري عن جدارة واستحقاق، بعدما أحرز مع ذئاب الجبل 18 هدفاً بالمسابقة، منها هدف دخل ضمن أسرع الأهداف في تاريخ منافساتها بعد 12 ثانية فقط من انطلاق لقاء المقاولون أمام الداخلية.

وعلى مدار تاريخ الدوري المصري الممتاز لم يتمكن سوى 6 لاعبين فقط من تحقيق لقب الهداف بعد الوصول لحاجز الـ 20 هدفاً في الموسم الواحد، وهو ما اقترب منه أحمد علي بشدة ويفصله عن الانضمام للسداسي تسجيل هدفين خلال المباراتين المتبقيتين لذئاب الجبل في الدوري هذا الموسم.

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أول من حقق الللقب وتخطى حاجز الـ 20 هدفاً كان نجم الترسانة عبدالنبي محمود في موسم 1953-1954 وسجل في ذلك الموسم 21 هدفاً مع الشواكيش.

نجم جديد من صفوف الشواكيش حصل على لقب هداف المسابقة بعد أن تخطى حاجز الـ 20 هدفاً في الدوري الممتاز خلال موسم واحد وهو حمدي عبدالفتاح باحراز 22 هدفاً في موسم 1956-1957.

وتستمر سيطرة نجوم الترسانة على هذا الرقم المميز من حيث عدد الأهداف في موسم واحد ويسجل مصطفى رياض في موسم 1961 – 1962 20 هدفاً مع الشواكيش، ثم تسجيل 26 هدفاً مع الترسانة موسم 1963-1964.

حسن الشاذلي الهداف التاريخي للكرة المصرية ونجم الترسانة وهدافها هو صاحب الرقم القياسي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري المصري، حيث أحرز 34 هدفاً موسم 1974-1975، كما حصل على لقب الهداف متخطياً حاجز الـ 20 هدفاً بتسجيل 29 هدفاً في موسم 1962-1963، و23 زيارة للمرمى في 1964-1965.

استمر غياب الهداف القادر على الوصول للرقم 20 بأهدافه خلال موسم واحد بالدوري المصري الممتاز، حتى جاء الدور على عبدالحليم علي مهاجم وهداف الزمالك في موسم 2003-2004 باحرازه 20 هدفاً، وأخيراً تسجيل حسام سلامة "باولو" 20 هدفاً مع فريق نادي الداخلية في موسم 2014-2015.